السعودية اليوم / مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة تحتفي غداً بفعاليات "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات"



الباحة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

تحتفي مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة غداً, بفعاليات "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات" تحت عنوان "الصحة من أجل العدالة"، حيث يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة, الحملة والفعاليات المصاحبة لها، وذلك على مسرح ساندي بمنتزه رغدان.

يذكر أن الحملة التي تستمر طوال فترة الصيف تتضمن العديد من البرامج التوعوية التي تهدف لبث الرسالة التوعوية للمجتمع للحد من ظاهرة الإدمان وتقديم الاستشارات العلاجية ونقل المرضى المدمنين لمستشفيات ومراكز علاج الإدمان، بمشاركة العديد من الدوائر الحكومية بالمنطقة, وستنتقل الحملة وفعالياتها المصاحبة في مختلف مواقع الاحتفالات والفعاليات الصيفية في كافة محافظات منطقة الباحة، حيث أولت الحكومة الرشيدة جميع السُبل والإجراءات التي تمكن من الحد من انتشار آفة المخدرات, كما تقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرصد والمتابعة لكل مهربي ومروجي المخدرات وتقديمهم للجهات القضائية.

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10:04ت م

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