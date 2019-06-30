السعودية اليوم / أمين نجران يتفقد المشروعات البلدية الجاري تنفيذها



نجران 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

تفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أمس، عدد من مشروعات البلدية داخل مدينة نجران.

وشملت الجولة تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع التحسين والتجميل لمدخل مدينة نجران الشرقي، الذي تكون من مجسمات تراثية ومسطحات خضراء ومماشي خرسانية مطبوعة، كما وقف على مشاريع السفلته في شوارع حي الجامعة، وطريق مزايين الإبل، مطلعاً خلالها على سير العمل ونسبة الإنجاز.

وشدد آل عيبان على مضاعفة الجهود لتحقق المشاريع الهدف المنشود منها، مع توفير أعلى معايير الجودة في التنفيذ وفق المواصفات الفنية.

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