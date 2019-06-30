25 ألف متدرب ومتدربة في الفصل الصيفي بالكليات التقنية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

سجلت أعداد المتدربين المسجلين في الفصل الصيفي 1439/ 1440 هـ، ارتفاعا في أعداد الملتحقين بواقع 25444 متدربا ومتدربة، مقارنة بالفصل الصيفي السابق لعام 1438/ 1439 هـ والبالغ 13962 متدربا، وذلك في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي والبكالوريوس الصباحي والمسائي بالكليات التقنية وفروعها. وبلغت أعداد الكليات التقنية وفروعها المنفذة للفصل الصيفي الحالي 39 كلية تقنية منها 3 كليات تقنية للبنات.

ويتوقع أن تصل أعداد الخريجين في برنامج الدبلوم الصباحي للكليات التقنية للبنين مع نهاية الفصل الصيفي 12558 متدربا ومتدربة، وبرنامج البكالوريوس 289 متدربا، فيما يتوقع أن تبلغ أعداد الخريجين في برنامج الدبلوم المسائي للكليات التقنية للبنين 109 متدربا، وفي برنامج البكالوريوس المسائي 138 متدربا.

يذكر أنها صدرت موافقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ الفصل الصيفي للعام التدريبي 1439/1440ه‍ بالكليات التقنية، وفق ضوابط للتدريب الصيفي، وذلك لإتاحة الفرصة للمتدربين بالكليات التقنية وفروعها في برامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي، بهدف الاستثمار الأمثل لفترة الصيف والإسهام في تخريج دفعة من المتدربين وإتاحة مقاعد لرفع الطاقة الاستيعابية للفصل الأول من العام التدريبي القادم، حيث كانت البداية للتدريب في الفصل الصيفي بتاريخ 06/ 10/ 1440 هـ ويستمر لمدة 8 أسابيع.