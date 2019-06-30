السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وذلك في مدينة أوساكا اليابانية.

وقد عقد ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني اجتماعا رحب في بدايته رئيس الوزراء الياباني بولي العهد، معربا عن شكره له على مشاركته في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا والمساهمة في إنجاحها.

وأشاد بما تشهده المملكة من تقدم وفق رؤية المملكة 2030، لافتا إلى حرص حكومة اليابان واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة.

وأبدى رئيس وزراء اليابان كذلك استعداد حكومته للتعاون في سبيل إنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين المقبلة التي ستستضيفها المملكة.

وقد أعرب ولي العهد عن شكره له على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكدا أن العلاقات بين المملكة واليابان تاريخية، وتعد اليابان دولة عزيزة على قلوب كل السعوديين.

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وأفاد ولي العهد بأن الجميع سعيد بما تحقق في السنوات القليلة الماضية من تقدم كبير في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وشكر ولي العهد رئيس الوزراء الياباني على إدارته الناجحة للقمة، وقال "سنعمل معا للتحضير لقمة العشرين في 2020م في المملكة العربية السعودية".

بعد ذلك تمت مناقشة آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، وسبل وتعزيز العلاقات الثنائية.

كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاجتماع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

كما حضره من الجانب الياباني وزير الخارجية تارو كونو ونائب رئيس مجلس الوزراء كوتارو نوغامي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي شوتارو ياتشي، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء إيتشي هاسيغاوا والمساعد التنفيذي لرئيس الوزراء تاكايا ايماي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، ونائب وزير الخارجية الأول تاكيو موري ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة تاتسويا تيرازاوا، والمدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا هيروشي أوكا، والمساعد التنفيذي لرئيس الوزراء سوزوكي هيروشي، ومدير قسم الشرق الأوسط أكيهيرو تسوجي.