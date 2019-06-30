محمد بن مسعود - الدمام - أقامت مجموعة "سعوديون في بريطانيا" في لندن، حفلًا تكريمًا لرئيسة قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا الدكتورة مها بنت حمد اليوسف، على جهودها الكبيرة في خدمة الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الجامعات البريطانية، وقد شَمِلَ الحفل عددًا من الفعاليات المتنوعة. تكريم الدكتورة مها اليوسف في لندن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30 أقامت مجموعة "سعوديون في بريطانيا" في لندن، حفلًا تكريمًا لرئيسة قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا الدكتورة مها بنت حمد اليوسف، على جهودها الكبيرة في خدمة الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الجامعات البريطانية، وقد شَمِلَ الحفل عددًا من الفعاليات المتنوعة. 30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 Advertisements 10:01 AM أقامت مجموعة "سعوديون في بريطانيا" في لندن، حفلًا تكريمًا لرئيسة قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا الدكتورة مها بنت حمد اليوسف، على جهودها الكبيرة في خدمة الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الجامعات البريطانية، وقد شَمِلَ الحفل عددًا من الفعاليات المتنوعة. ، تكريم الدكتورة مها اليوسف في لندن ،

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