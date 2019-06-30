- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية بين المدينة المنوّرة والفريش على طريق "المدينة المنوّرة - ينبع" السريع.
وقال فرع وزارة النقل بالمدينة المنوّرة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة سيتم تحويل الحركة المرورية بين المدينة والفريش على طريق المدينة - ينبع السريع المتجه للمدينة وذلك لتنفيذ أعمال تقاطع على الطريق ابتداءً من اليوم الأحد، ونأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.
اعتباراً من اليوم .. تحويل الحركة المرورية على طريق المدينة - ينبعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30
أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية بين المدينة المنوّرة والفريش على طريق "المدينة المنوّرة - ينبع" السريع.
وقال فرع وزارة النقل بالمدينة المنوّرة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة سيتم تحويل الحركة المرورية بين المدينة والفريش على طريق المدينة - ينبع السريع المتجه للمدينة وذلك لتنفيذ أعمال تقاطع على الطريق ابتداءً من اليوم الأحد، ونأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
10:00 AM
"النقل": نأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق
أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية بين المدينة المنوّرة والفريش على طريق "المدينة المنوّرة - ينبع" السريع.
وقال فرع وزارة النقل بالمدينة المنوّرة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة سيتم تحويل الحركة المرورية بين المدينة والفريش على طريق المدينة - ينبع السريع المتجه للمدينة وذلك لتنفيذ أعمال تقاطع على الطريق ابتداءً من اليوم الأحد، ونأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.
، اعتباراً من اليوم .. تحويل الحركة المرورية على طريق المدينة - ينبع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اعتباراً من اليوم .. تحويل الحركة المرورية على طريق المدينة - ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.