، "الفيصل" يتفقّد استعدادات موسم حائل 2019 ويؤكّد على الريادة ،

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تفقّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ المواقع السياحية المزمع أن تكون ضمن موسم حائل 2019، واطّلع على الاستعدادات التي تجري بهذا الشأن.
رافق الفيصل، في جولته نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، حيث تبادلا الآراء في كل ما يهدف إلى نجاح الموسم الذي يعد الأول بالمنطقة المشترك مع مواسم أخرى، إلا أنه يعد الخامس عشر كفاعلية رالي، إذ حلّ الموسم محل رالي حائل في نسخته الخامسة عشرة، بعد انضمامه إلى راليات السعودية وتقرر إقامته بحائل من خلال الفترة من 22 ديسمبر القادم الى 10 يناير من العام القادم.
وكان "الفيصل"؛ قد عقد اجتماعاً مع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، وأعضاء فريق موسم حائل 2019.
وأثنى أمير حائل على جهود فريق موسم حائل برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مؤكداً دعمه للموسم بكل ما يحقق تميزاً للفعاليات والخدمات خلال اقامته بحائل.
من جهته، أعرب "الفيصل" عن شكره لأمير منطقة حائل، ونائبه، على ما وجده من استعدادات مبكرة للمنطقة لإنجاح موسم حائل، مؤكداً حرص فريق موسم حائل على تنوع الفعاليات ووضع بصمة مختلفة للموسم تبرز إمكانات المنطقة وتحقق لها الريادة، بإذن الله.
"الفيصل" يتفقّد استعدادات موسم حائل 2019 ويؤكّد على الريادةخالد السليمي الخليج 365 2019-06-30
تفقّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ المواقع السياحية المزمع أن تكون ضمن موسم حائل 2019، واطّلع على الاستعدادات التي تجري بهذا الشأن.
رافق الفيصل، في جولته نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، حيث تبادلا الآراء في كل ما يهدف إلى نجاح الموسم الذي يعد الأول بالمنطقة المشترك مع مواسم أخرى، إلا أنه يعد الخامس عشر كفاعلية رالي، إذ حلّ الموسم محل رالي حائل في نسخته الخامسة عشرة، بعد انضمامه إلى راليات السعودية وتقرر إقامته بحائل من خلال الفترة من 22 ديسمبر القادم الى 10 يناير من العام القادم.
وكان "الفيصل"؛ قد عقد اجتماعاً مع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، وأعضاء فريق موسم حائل 2019.
وأثنى أمير حائل على جهود فريق موسم حائل برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مؤكداً دعمه للموسم بكل ما يحقق تميزاً للفعاليات والخدمات خلال اقامته بحائل.
من جهته، أعرب "الفيصل" عن شكره لأمير منطقة حائل، ونائبه، على ما وجده من استعدادات مبكرة للمنطقة لإنجاح موسم حائل، مؤكداً حرص فريق موسم حائل على تنوع الفعاليات ووضع بصمة مختلفة للموسم تبرز إمكانات المنطقة وتحقق لها الريادة، بإذن الله.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
09:43 AM
التقى أمير المنطقة ونائبه .. وحرص على تنوّع الفعاليات والتميُّز في الخدمات
تفقّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ المواقع السياحية المزمع أن تكون ضمن موسم حائل 2019، واطّلع على الاستعدادات التي تجري بهذا الشأن.
رافق الفيصل، في جولته نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، حيث تبادلا الآراء في كل ما يهدف إلى نجاح الموسم الذي يعد الأول بالمنطقة المشترك مع مواسم أخرى، إلا أنه يعد الخامس عشر كفاعلية رالي، إذ حلّ الموسم محل رالي حائل في نسخته الخامسة عشرة، بعد انضمامه إلى راليات السعودية وتقرر إقامته بحائل من خلال الفترة من 22 ديسمبر القادم الى 10 يناير من العام القادم.
وكان "الفيصل"؛ قد عقد اجتماعاً مع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، وأعضاء فريق موسم حائل 2019.
وأثنى أمير حائل على جهود فريق موسم حائل برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مؤكداً دعمه للموسم بكل ما يحقق تميزاً للفعاليات والخدمات خلال اقامته بحائل.
من جهته، أعرب "الفيصل" عن شكره لأمير منطقة حائل، ونائبه، على ما وجده من استعدادات مبكرة للمنطقة لإنجاح موسم حائل، مؤكداً حرص فريق موسم حائل على تنوع الفعاليات ووضع بصمة مختلفة للموسم تبرز إمكانات المنطقة وتحقق لها الريادة، بإذن الله.
، "الفيصل" يتفقّد استعدادات موسم حائل 2019 ويؤكّد على الريادة ،
المصدر : الخليج 365
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