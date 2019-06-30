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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة .. و"المدني" تحذّر

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تصحب برياح نشطة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل: مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي, والعقيق, والقرى, وبني حسن, والحجرة, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة .. و"المدني" تحذّر

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2019-06-30

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل: مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي, والعقيق, والقرى, وبني حسن, والحجرة, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440

09:08 AM

قالت: تصحب برياح نشطة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل: مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي, والعقيق, والقرى, وبني حسن, والحجرة, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

، "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة .. و"المدني" تحذّر ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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