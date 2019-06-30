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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخب بيرو إلى نصف نهائي "كوبا أميركا" لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الأوروغواي بركلات الترجيح (5 / 4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي؛ ليحتكم الطرفان إلى ركلات ترجيحية، وذلك في اللقاء الذي استضافه ملعب "أرينا فونتي نوفا" ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة المقامة حالياً في البرازيل.
يُشار إلى أن نجم نادي برشلونة لويس سواريز؛ هو الذي أهدر ركلة الجزاء الأولى لمنتخب الأوروغواي.
وتلتقي بيرو في نصف النهائي مع تشيلي؛ حاملة اللقب في آخر نسختين، التي أقصت كولومبيا بركلات الترجيح بالنتيجة نفسها (5 / 4) بعد تعادلهما سلبياً.
"كوبا أميركا": بيرو تطيح بالأوروغواي وتواجه تشيلي في نصف النهائي
تأهل منتخب بيرو إلى نصف نهائي "كوبا أميركا" لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الأوروغواي بركلات الترجيح (5 / 4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي؛ ليحتكم الطرفان إلى ركلات ترجيحية، وذلك في اللقاء الذي استضافه ملعب "أرينا فونتي نوفا" ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة المقامة حالياً في البرازيل.
يُشار إلى أن نجم نادي برشلونة لويس سواريز؛ هو الذي أهدر ركلة الجزاء الأولى لمنتخب الأوروغواي.
وتلتقي بيرو في نصف النهائي مع تشيلي؛ حاملة اللقب في آخر نسختين، التي أقصت كولومبيا بركلات الترجيح بالنتيجة نفسها (5 / 4) بعد تعادلهما سلبياً.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
09:05 AM
تأهل منتخب بيرو إلى نصف نهائي "كوبا أميركا" لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الأوروغواي بركلات الترجيح (5 / 4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي؛ ليحتكم الطرفان إلى ركلات ترجيحية، وذلك في اللقاء الذي استضافه ملعب "أرينا فونتي نوفا" ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة المقامة حالياً في البرازيل.
يُشار إلى أن نجم نادي برشلونة لويس سواريز؛ هو الذي أهدر ركلة الجزاء الأولى لمنتخب الأوروغواي.
وتلتقي بيرو في نصف النهائي مع تشيلي؛ حاملة اللقب في آخر نسختين، التي أقصت كولومبيا بركلات الترجيح بالنتيجة نفسها (5 / 4) بعد تعادلهما سلبياً.
، "كوبا أميركا": بيرو تطيح بالأوروغواي وتواجه تشيلي في نصف النهائي ،
المصدر : الخليج 365
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