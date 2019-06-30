دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه عسير

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنَّ قوات التحالف تمكَّنت من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من مساء أمس السبت، باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.

وفي وقت سابق، صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي بأنَّ قوات التحالف تمكنت في العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من مساء السبت (22:45) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي أنَّ الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها. مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.