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اليابان تشيد بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط

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الان تتابع اليابان تشيد بجهود للحد من اعتمادها على النفط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط ووعد ولي العهد الأمير بأن تساعد اليابان السعودية في خطة إصلاح شاملة.

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وقال آبي للأمير محمد في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا إن “رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقا لمبادرة جلالتكم”.

وأضاف أن ” اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة في نجاحها”.

وقال الأمير محمد لأبي إن السعودية تريد بذل قصارى جهدها لمواصلة شراكتها القوية مع اليابان.

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