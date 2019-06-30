«الطيران المدني» تدشن أول رحلة من الرياض إلى مطار خليج نيوم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيوم) دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي المنصوري، صباح اليوم (الأحد)، أول رحلة مجدولة إلى مطار خليج نيوم، بحضور مدير الخطوط دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي المنصوري، صباح اليوم (الأحد)، أول رحلة مجدولة إلى مطار خليج نيوم، بحضور مدير الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي النصر. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها على «تويتر» عن إنطلاق أولى الرحلات المجدولة إلى مطار خليج نيوم من مطار الملك خالد الدولي بالرياض عبر «الخطوط السعودية». وقال وزير النقل نبيل العامودي عبر حسابه على «تويتر»: «أقلعت أولى رحلات مطار خليج نيوم النافذة الجديدة على البحر الأحمر، وحملت على متنها طموحاً لا حدود له لبلادنا التي تمتلك قدرات ضخمة في طريقها لأن تصبح مورداً إضافيا لها. أبارك لقيادتنا هذا الإنجاز المتمثل بتدشين أول رحلة للمطار، وسنعمل انا وزملائي لمستقبلٍ طموحه عنان السماء».



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