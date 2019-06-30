محمد بن مسعود - الدمام - قال مغرّداً: يتحوّل محورها للشرق تجنبوا أشعة الشمس لتجنب ضرباتها نبّه خبير الأرصاد حسن كراني؛ من تدفق كتلة هوائية حارة تؤثر في وسط المملكة تبلغ خلالها درجات الحرارة العظمى في الظل 50 درجة مئوية. وقال عبر حسابه في "تويتر": (تنبيه) 1- كتلة هوائية ساخنة على القارة الهندية يتحول محورها للعراق بحرارة عظمى 48 - 52 م في الظل. 2- أخرى، على وسط المملكة يتحول محورها للشرق بحرارة عظمى للغد 47 - 50 م في الظل. 3- جنوب أوروبا ووسطها تحت تأثير (فقاعة الصحراء) بحرارة عظمى تتخطى 44 م في الظل.. تجنبوا الشمس لتجنب ضرباتها. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الأجزاء الشرقية منها، كذلك على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

كراني ينبّه من كتلة هوائية حارة على وسط المملكة: العظمى 50 مئوية ظلاً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30 نبّه خبير الأرصاد حسن كراني؛ من تدفق كتلة هوائية حارة تؤثر في وسط المملكة تبلغ خلالها درجات الحرارة العظمى في الظل 50 درجة مئوية. وقال عبر حسابه في "تويتر": (تنبيه) 1- كتلة هوائية ساخنة على القارة الهندية يتحول محورها للعراق بحرارة عظمى 48 - 52 م في الظل. 2- أخرى، على وسط المملكة يتحول محورها للشرق بحرارة عظمى للغد 47 - 50 م في الظل. Advertisements 3- جنوب أوروبا ووسطها تحت تأثير (فقاعة الصحراء) بحرارة عظمى تتخطى 44 م في الظل.. تجنبوا الشمس لتجنب ضرباتها. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الأجزاء الشرقية منها، كذلك على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية. 30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 08:41 AM قال مغرّداً: يتحوّل محورها للشرق تجنبوا أشعة الشمس لتجنب ضرباتها قال مغرّداً: يتحوّل محورها للشرق تجنبوا أشعة الشمس لتجنب ضرباتها نبّه خبير الأرصاد حسن كراني؛ من تدفق كتلة هوائية حارة تؤثر في وسط المملكة تبلغ خلالها درجات الحرارة العظمى في الظل 50 درجة مئوية. وقال عبر حسابه في "تويتر": (تنبيه) 1- كتلة هوائية ساخنة على القارة الهندية يتحول محورها للعراق بحرارة عظمى 48 - 52 م في الظل. 2- أخرى، على وسط المملكة يتحول محورها للشرق بحرارة عظمى للغد 47 - 50 م في الظل. 3- جنوب أوروبا ووسطها تحت تأثير (فقاعة الصحراء) بحرارة عظمى تتخطى 44 م في الظل.. تجنبوا الشمس لتجنب ضرباتها. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الأجزاء الشرقية منها، كذلك على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

، كراني ينبّه من كتلة هوائية حارة على وسط المملكة: العظمى 50 مئوية ظلاً ،

المصدر : الخليج 365

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