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أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ الأحد، بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط، ووعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن تساعد اليابان السعودية على خطة إصلاح شاملة.
ووفق ما نقلته "رويترز"، قال آبي؛ للأمير محمد، في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا، إن ”رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسة غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقاً لمبادرتكم".
وأضاف أن "اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قِبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة على نجاحها".
رئيس وزراء اليابان لـ "ولي العهد": رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح غير مسبوقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30
أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ الأحد، بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط، ووعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن تساعد اليابان السعودية على خطة إصلاح شاملة.
ووفق ما نقلته "رويترز"، قال آبي؛ للأمير محمد، في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا، إن ”رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسة غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقاً لمبادرتكم".
وأضاف أن "اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قِبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة على نجاحها".
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
08:23 AM
قال: سنواصل بذل أقصى جهد من قِبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة على نجاحها
أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ الأحد، بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط، ووعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن تساعد اليابان السعودية على خطة إصلاح شاملة.
ووفق ما نقلته "رويترز"، قال آبي؛ للأمير محمد، في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا، إن ”رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسة غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقاً لمبادرتكم".
وأضاف أن "اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قِبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة على نجاحها".
، رئيس وزراء اليابان لـ "ولي العهد": رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح غير مسبوقة ،
المصدر : الخليج 365
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