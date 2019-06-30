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فيديو.. ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني يعقدان اجتماعًا في أوساكا

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محمد بن مسعود - الدمام - شينزو آبي: "رؤية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة"

عقد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير ، اجتماعًا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، في أوساكا اليابانية.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد أشاد بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط، وقال "آبي" للأمير محمد في بداية الاجتماع: إن "رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقًا لمبادرتكم".

فيديو.. ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني يعقدان اجتماعًا في أوساكا

فيديو.. ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني يعقدان اجتماعًا في أوساكا

فيديو.. ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني يعقدان اجتماعًا في أوساكا

فيديو.. ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني يعقدان اجتماعًا في أوساكا

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30

عقد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اجتماعًا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، في أوساكا اليابانية.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد أشاد بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط، وقال "آبي" للأمير محمد في بداية الاجتماع: إن "رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقًا لمبادرتكم".

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30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440

08:22 AM

اخر تعديل

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440

09:03 AM

شينزو آبي: "رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة"

عقد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اجتماعًا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، في أوساكا اليابانية.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد أشاد بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط، وقال "آبي" للأمير محمد في بداية الاجتماع: إن "رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقًا لمبادرتكم".

، فيديو.. ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني يعقدان اجتماعًا في أوساكا ،
المصدر : الخليج 365

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