مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1440/10/27 هـ الموافق 2019/06/30 م واس

السبت 26 شوال 1440 هـ الموافق 29يونيو 2019 م

05:47ت م

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www.spa.gov.sa/1939692 السبت 26 شوال 1440 هـ الموافق 29يونيو 2019 م05:47ت م0125

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.