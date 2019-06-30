محمد بن مسعود - الدمام - تعلن عنها هيئة تطوير مكة الأسبوع المقبل شهدت الوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة إقبالاً كبيراً من قبل الشباب السعودي، والتي تم الإعلان عنها طريق هيئة تطوير منطقة مكة الأسبوع الماضي. وتواصل الإدارة قبول طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطارالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك عبرالرابط التالي: mrda.gov.sa/crowd إقبال كبير من الشباب على الوظائف الموسمية في قطار المشاعر المقدسة هادي العصيمي الخليج 365 2019-06-30 شهدت الوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة إقبالاً كبيراً من قبل الشباب السعودي، والتي تم الإعلان عنها طريق هيئة تطوير منطقة مكة الأسبوع الماضي. وتواصل الإدارة قبول طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطارالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك عبرالرابط التالي: mrda.gov.sa/crowd Advertisements 30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 01:56 AM تعلن عنها هيئة تطوير مكة الأسبوع المقبل تعلن عنها هيئة تطوير مكة الأسبوع المقبل شهدت الوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة إقبالاً كبيراً من قبل الشباب السعودي، والتي تم الإعلان عنها طريق هيئة تطوير منطقة مكة الأسبوع الماضي. وتواصل الإدارة قبول طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطارالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك عبرالرابط التالي: mrda.gov.sa/crowd ، إقبال كبير من الشباب على الوظائف الموسمية في قطار المشاعر المقدسة ،

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