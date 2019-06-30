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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.
ومن جهته صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - هذا المساء من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة.
اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة مسيرة باتجاه منطقة عسيرمحمد المواسي الخليج 365 2019-06-30
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.
ومن جهته صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - هذا المساء من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
01:24 AM
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
04:08 AM
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.
ومن جهته صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - هذا المساء من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة.
، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة مسيرة باتجاه منطقة عسير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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