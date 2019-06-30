جوجل تُطلق 3 ميزات جديدة بموقع يوتيوب.. تعرف عليها

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كشف موقع يوتيوب، التابع لشركة جوجل العملاقة، عن إجراءات وتغييرات جديدة في الموقع خلال الأيام المقبلة، تتيح مزايا عديدة.

وأوضح موقع “غادجتس ناو”، الشركة أن الشركة ستسمح للمستخدمين بمزيد من التحكم في مقاطع الفيديو التي تظهر على صفحتهم الرئيسية وقنواتهم، حيث ستطلق جوجل ثلاث ميزات للمستخدمين وهي كالتالي:

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– الميزة الأولى، ستُمكِّن المستخدمين من استكشاف الموضوعات ومقاطع الفيديو المرتبطة بموضوع بحثهم، مع عرض النتائج مباشرة، ما يقلل الوقت والجهد لكتابة نوع مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها.

– كما ستستطيع رؤية المواضيع المرتبطة ببحثك عند التمرير إلى أعلى الصفحة الرئيسية أو أسفل الفيديو الذي تشاهده، وسيتم تخصيص المقاطع على أساس ما تشاهده. هذه الميزة ستكون متاحة لمستخدمي أندرويد في الوقت الحالي، الذين يستخدمون يوتيوب باللغة الإنجليزية،

– الميزة الثالثة هي لمستخدمي أيفون وأجهزة الكمبيوتر واللغات الأخرى غير الإنجليزية..، حيث ستكون لهم القدرة على إزالة الاقتراحات من القنوات التي لا يرغبون في مشاهدتها. هذه الميزة موجودة بالفعل لبعض مستخدمي أندرويد وأيفون، وستصل للعديد من إصدارات أنظمة تشغيل الكمبيوتر قريباً.

