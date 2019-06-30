وظائف شاغرة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية المسماة اختصاراً سار، وعبر الحساب الرسمي التابع لها في موقع خدمات التوظيف لينكد إن عن توافر وظائف جديدة لحديثي التخرج، ولأصحاب الخبرة.
وذلك للعمل في الشركة في مدينة الرياض، وفي المنطقة الشرقية، تحت مسمى وظيفي مفتش أول العمليات المتحركة..، وأخصائي توزيع الكفاءات، ومهندس صيانة.
مفتش أول العمليات المتحركة من هنــــــا .
أخصائي توزيع الكفاءات من هنــــــــا .
مهندس صيانة من هنــــــــا .
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