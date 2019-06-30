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أعلن مصرف الراجحي، مساء أمس السبت، عن وجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، كما وجه المصرف اعتذارا للعملاء بسبب هذا العطل الفني.
وقال مصرف الراجحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: نفيدكم بوجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية ما عدا أجهزة الصراف الآلي المتوفرة لخدمتكم بأي وقت.
ووجه مصرف الراجحي اعتذارا للعملاء بقوله “نعتذر عن أي إزعاج وسنقوم بإبلاغكم بمجرد حل المشكلة وعودة بقية القنوات إلى خدمتكم.. وشكراً لتفهمكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرف الراجحي يعتذر لجميع مشتركيه.. وتوضيح مهم عن العطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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