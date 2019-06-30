9 فوائد لتناول بيضتين يومياً.. بينها الوقاية من السرطان

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كشفت دراسات حديثة أن تناول البيض بشكل يومي قد يعود على الجسم بالعديد من الفوائد الصحية .
من بينها تخفيف الوزن والحماية من علامات الشيخوخة، فالبيض يحتوي على مضادات للأكسدة ودهون صحية بجانب احتوائه على الأحماض الأمينية .
وبينت الدراسات أن تناول بيضتين يومياً يسهم في إكساب الجسم تسع فوائد تتخلص في التالي :
- إبطاء ظهور علامات الشيخوخة: يحتوي البيض على فیتامین (أ) الضروري لصحة العين والنمو، حيث أظهرت الدراسات أن فیتامین (أ) يحسن البشرة ويحميها من التجاعيد الناتجة عن الشيخوخة الطبيعية. إذا كنت تأخذ فیتامین (أ) من البيض، فلن تحقق ذلك فحسب، بل تساعد جسمك ً أيضا على إنتاج مركبات بناء البشرة. كما وأن البيض يعتبر مصدراً للوتين والزياكسانثین، والكاروتینويدات اللازمة للبصرالحاد والتي تبطئ الضمور البقعي المرتبط بالعمر.
- البيض غذاء للدماغ: تناول بيضة واحدة يوميا بحسب “المجلة الأمريكية للتغذية السريرية” يحسن من أداء الاختبارات المعرفية مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك. وتؤكد “Health Harvard ” هذا من خلال وصف البيض بأنه غذاء الدماغ الذي يحمي الدماغ من التراجع مع تقدمك في العمر. كما يتم تشجيع الأمهات على إعطاء الأطفال بيضة واحدة يوميا لتعزيز نمو أدائهم ووظائفهم.
- البيض يحسن الرؤية ويحافظ على البصر: وفقا للبحث، فإن البيض يحتوي على عنصر لوتين ، الذي يساعد على صحة الجلد والعيون حيث يحمي من إعتام عدسة العين، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أشكال السرطان.
- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان: يحتوي البيض على الكولين، وهو عنصر غذائي أساسي يرتبط بالحد من 24 ٪من حالات سرطان الثدي. وفي دراسة أخرى، فإن النساء اللواتي تناولن الفواكه والبيض والخضروات قللن من فرصة الإصابة بسرطان الثدي. وبھذا فإن النساء اللواتي تناولن ما لا يقل عن ست بيضات في الأسبوع قللن من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 44 ٪ من اللائي تناولن 2 أو أقل في الأسبوع.
- تقوية العظام والأسنان وامتصاص الكالسيوم : لفيتامين(د) الموجود في البيض فوائد عظيمة للأسنان والعظام. فهو يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل. كما أنه يقوي الأسنان والعظام. وتحتوي بيضة واحدة كبيرة على 50 وحدة دولية من فيتامين D3 بتركيزات عالية موجودة في صفار البيض .
- حماية البشرة والكبد والشعر: يحتوي على فيتامين “ب” الضروري للحصول على شعر صحي، وحماية البشرة من فرط التصبغ ،والتهاب الفم، والبھاق. كما أنه يحتوي على الفسفولیبید اللازمة للوقاية من أمراض الكبد وتعزيز الجهاز المناعي.
- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: أظهرت الدراسات أن الدهون الفوسفاتية الموجودة في البيض تنظم امتصاص الجسم للكولسترول والالتهابات. كما أظهرت دراسة أخرى أجرتها جامعة شرق فنلندا أن تناول بيضة واحدة في اليوم يحمي من الإصابة بأمراض القلب التاجية. ووجدت النتائج التي توصلوا إليها أن استهلاك البيض المتكرر ينقص من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
- استهلاك البيض يؤدي إلى فقدان الوزن: وجدت الدراسات أن تناول البيض على الإفطار، يؤدي إلى تناول كميات أقل من المعتاد في وجبة الغداء. نسبة لشعور المرء بالشبع أكثر مقارنة مع أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار الغنية بالكربوهيدرات ما يعزز من فقدان الوزن
- البيض ضروري للنساء الحوامل: يحتوي البيض على فیتامین B9) الفولات) ، وھو مُغذٍّ أساسي ضروري لتكاثر الحمض النووي. يساعد في نمو الجنين أثناء الحمل. كما يؤدي نقص هذا العنصر إلى حدوث تشوهات خلقية عند الأطفال وفقر الدم واعتلال الأعصاب المحيطیة عند الأمهات الحوامل، ويحمي حمض الفولیك أيضا من عيوب القلب الخلقية والولادة المبكرة.
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