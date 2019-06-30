9 فوائد لتناول بيضتين يومياً.. بينها الوقاية من السرطان

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كشفت دراسات حديثة أن تناول البيض بشكل يومي قد يعود على الجسم بالعديد من الفوائد الصحية .

من بينها تخفيف الوزن والحماية من علامات الشيخوخة، فالبيض يحتوي على مضادات للأكسدة ودهون صحية بجانب احتوائه على الأحماض الأمينية .

وبينت الدراسات أن تناول بيضتين يومياً يسهم في إكساب الجسم تسع فوائد تتخلص في التالي :