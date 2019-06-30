السعودية | الجوازات : تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:54 صباحًا, 30 يونيو 2019 م
كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، عن شرطين مهمين من أجل إصدار أو تجديد جواز السفر.
وقالت “الجوازات” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر”.
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