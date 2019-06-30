السعودية | قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في عسير

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في عسير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:46 صباحًا, 30 يونيو 2019 م المناطق _ واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – هذا المساء من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة (11:45).

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