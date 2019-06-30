ولي العهد: المملكة تطور نظامًا شاملاً ومتكاملاً لتوفير الطاقة

أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظة الله – أثناء مشاركته مع قادة دول العشرين، في جلسة “التغير المناخي والطاقة والبيئة، أن المملكة تعمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لتوفير الطاقة عن طريق برامج كفاءةِ الطاقة، كما تتبنى عدداً من المبادرات التي تأخذ بالاعتبار شمولية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة التي تسعى للريادة فيها.
وقال سمو ولي العهد إن المملكة أطلقت حديثاً مشروعاتٍ عدة تهدف لزيادة حصة الطاقة المتجددة سعياً إلى الوصول إلى طاقة تبلغ 200 جيجاوات. وأضاف أنه بالنظر إلى ازدياد الروابط بين محوري الطاقة والمياه فإننا نؤكد على أهمية العمل للوصول لحلول مستدامة لتوفير الطاقة والمياه.
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