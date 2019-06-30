بعد تهديد إيران لإمدادات النفط.. ما البعد الجديد الذي طرحه ولي العهد لأمن الطاقة؟

ارتكز مفهوم أمن الطاقة خلال العهود الماضية على التركيز على توافر الإنتاج الكافي من مصادر الطاقة بأسعار تكون في متناول جميع الدول، وهو مفهوم قائم على إعطاء الأولوية لبعد أساسي في أمن الطاقة هو أمن العرض، أي توفير مصادر الطاقة بأسعار رخيصة، من منطلق التعريف الذي وضعه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل الذي رأى أن “أمن الطاقة يكمن في التنوع والتنوع فقط”، لكن التطورات الأخيرة التي نجم عنها استهداف إيران لست سفن نفطية في مياه الخليج فرضت بعداً مهماً لأمن الطاقة يصعب التغاضي عنه يتعلق بتأمين نقل إمدادات النفط وغيره من مصادر الطاقة في المعابر الدولية، وهو البعد الذي أكد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال الجلسة الرابعة من جلسات قمة قادة دول مجموعة العشرين المتعلق بالتغير المناخي والطاقة والبيئة.

ولأهمية مسألة نقل إمدادات الطاقة بالنسبة للسعودية والعالم، كرر ولي العهد موقف السعودية من تلك القضية الحيوية، قائلاً: “إن المملكة تؤكد أهمية أمن وسلامة إمدادات الطاقة، التي تُعد ضرورةً لتلبية الاحتياجات الأساسيةِ للاقتصاد العالمي”، ثم عاد إلى القول: “تشدد المملكة على أهمية تعزيزِ أمن الطاقة، وتشجب جميع الممارسات الإرهابية، التي تمس أمن الطاقة العالمي، وترمي لتحقيق أهداف سياسية”، معبراً بذلك عن مقدار القلق الذي تشعر به السعودية حيال هذه المسألة التي قد تتسبب في خلق أزمة عالمية إذا تأثرت عمليات تدفق النفط والغاز من منطقة الخليج. وبدافع من المسؤولية المتولدة عن الشعور السابق، فإن ولي العهد عرض الجهود السعودية في هذا الصدد، موضحًا أن “المملكة تسعى إلى الحفاظ على أمن الطاقة من خلال التعاون والدراسات والشراكاتِ المحلية والدولية والربط الإقليمي للتأكد من أمن وسلامة المعابر والإمداد”، وذلك موقف مسؤول جدير أن تحتذي الدول الأخرى به للحفاظ على أمن الطاقة.