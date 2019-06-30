بالفيديو.. ثعبان يقتل مسنًّا ويصيب ابنته في الباحة

في حادث مأساوي؛ تسبب ثعبان بمقتل مسنّ وإصابة ابنته، إثر توجيه لدغات قاتلة إليهما اليوم، السبت، في المندق بمنطقة الباحة.

وأفادت مصادر «عاجل» بأن الثعبان الذي كان مختبئا وراء دولاب الملابس في المنزل تمكن أولًا من توجيه لدغة قاتلة إلى الأب(65 عاما)، ثم ما لبث أن عاجل الفتاة العشرينية بلدغة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن الأب وصل الى مستشفى المندق متوفى، فيما نقلت الفتاة من مستشفى المندق إلى مستشفى الملك فهد بالباحة؛ حيث تم إدخالها العناية المركزة وتحولت إلى التنويم.

من جانبه؛ قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد منسي الزهراني: «ورد بلاغ في تمام الساعه16:45مساء اليوم السبت إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عن حالة لدغ بقرية «مولغ» بمحافظة المندق، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولهم لم يجدوا أي حالة بالموقع، حيث تم نقل حالتين عن طريق ذويهما، وتم إسعاف حالة بسيطة لمواطن بالموقع نتيجة سقوط أثناء البلاغ.