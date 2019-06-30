التحالف يدك حصون الحوثي في عدة مناطق.. والميليشيات تقتل المدنيين بالألغام

دمَّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، آليات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في معقلها بمحافظة صعدة، فيما قُتل وأصيب عدد من المدنيين بينهم أطفال في حوادث تفجيرات بألغام وعبوات ناسفة زرعتها الميليشيات الإرهابية في مناطق مأهولة بالسكان.

وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن مقاتلات التحالف دكّت مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في مديرية كتاف شرق صعدة، إضافة إلى موقع آخر للميليشيا الإرهابية في منطقة الفحلوين المتاخمة لمركز مديرية كتاف، ما نتج عنه تدمير مدفعية ومصرع عدد من عناصر الميليشيا الإرهابية.

وقصفت مقاتلات التحالف مخزن أسلحة تابعًا للميليشيا في وادي حضوان، بالمديرية ذاتها، وأسفر القصف عن تدميره ومصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات الميليشيا في منطقتي الغول، والعشاش القريبتين من مركز المديرية.

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وفي سياق ذي صلة، قُتل وأصيب عدد من المدنيين بينهم أطفال في حوادث تفجيرات بألغام وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق مأهولة بالسكان في محافظتي البيضاء والجوف اليمنيتين.

وفي محافظة الجوف شرق اليمن، أفاد مصدر محلي لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخر بينهم طفل جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا الإرهابية بمديرية المصلوب غرب المحافظة، موضحًا أن العبوة انفجرت بدراجة نارية أثناء سيرها في الطريق العام بمركز المديرية.

وقُتل مدني في الثامنة والخمسين من عمره جراء انفجار لغم أرضي زرعته عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية، بمنطقة ذروة التابعة لمديرية مكيراس بمحافظة البيضاء.