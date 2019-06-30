الفالح: ولي العهد والرئيس الروسي اتفقا على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، اليوم السبت، أن صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء ثنائي على هامش قمة العشرين على تمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج لدول «أوبك+»، بدءًا من يوليو 2019.
وأضاف الفالح عبر حسابه في «تويتر»، أن هذا الاتفاق سيمهد لخفض المخزونات العالمية، وبالتالي توازن الأسواق، وتعافي معدلات الاستثمار لضمان إمدادات الطاقة المستقبلية.
من ناحيته، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه أبرم اتفاقًا مع ولي العهد لتمديد اتفاق «أوبك بلاس» لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج».
وينتهي سريان الاتفاق الحالي بحلول نهاية يونيو الجاري.
وأضاف بوتين: لقد اتفقنا، وسنواصل اتفاقاتنا (روسيا والسعودية).. وتحت أي ظرف، دعم استمرار اتفاقاتنا بشأن الكميات التي تم الاتفاق عليها سابقًا.
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