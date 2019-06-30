41120 لوحة مخالفة في شهر

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في 17 أمانة، أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري خلال شهر مايو الماضي، مستهدفة 15 مظهراً في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

جودة الخدمات

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حرصها على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي تبناها القطاع البلدي، ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 التي تُعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة فيها.

كتابات مشوهة

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أوضحت الوزارة انه تم إزالة 41120 لوحة دعائية مخالفة، ولوحات وكتابات مشوهة للمظهر العام بمساحة 29460 مترا مربعا، ورفع 5184 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والميادين، ومعالجة وضع 1415 موقعاً للباعة الجائلين. وأضافت الوزارة أن الأمانات أزالت أيضاً 1083 موقعاً لاستراحات وأحواش ماشية وصناديق ومخيمات عشوائية، وكذلك 1212 مظلة وهنجرا جميعها مخالِفة وتُستخدم مواقف سيارات في داخل الأحياء. وأصلحت الفرق المختصة بالأمانات حفر شوارع بمساحة إجمالية تقدر بـ193054 مترا مربعا، وأرصفة متهالكة بطول 134815 مترا، إضافة إلى إصلاح عدد 57528 عمود إنارة، و4693 لوحة أرقام لمبانٍ ومسميات شوارع.

حاويات نظافة

أزالت الأمانات في مختلف المناطق والمحافظات مخلفات بناء وهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء تقدر بـ2220689 متراً مكعباً، وقامت أيضاً بمعالجة 20304 حاويات نظافة داخل الأحياء. وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أنه تم تقليم وزراعة أشجار وورود في شوارع رئيسية وفرعية بإجمالي 891004 شجرات، وكذلك إصلاح حدائق ومسطحات خضراء بمساحة تبلغ 1481283 متراً مربعاً، وملاعب أطفال في حدائق وأماكن عامة بمساحة 33398 متراً مربعاً. ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة الفرق الميدانية التابعة للأمانات، والعمل على المحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها على الفور، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتة إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مناطق المملكة.