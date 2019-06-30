لجنة دائمة لاعتماد مراكز فحص اللياقة الطبية للوافدين

أصدر مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي قرارا ينص على تشكيل لجنة دائمة في وزارة الخارجية تضم في عضويتها ممثلين من وزارات (الخارجية، الداخلية، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية)، إضافة إلى ممثلين من رئاسة أمن الدولة، ورئاسة الاستخبارات العامة، تختص باعتماد المراكز الطبية المختصة بفحص اللياقة الطبية للعمالة الوافدة إلى المملكة، في الدول التي لا يشملها نشاط مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي

الملاحظات الصحية

علمت «دوت الخليج» أن المجلس كلف في قراره اللجنة بإعداد الآلية اللازمة لعملها، والرفع للمجلس بملاحظاتها الصحية والأمنية والسياسية حيال المراكز الطبية المعتمدة. كما أقر المجلس استمرار العمل باعتماد المراكز الطبية الواقعة في الدول التي لا يشملها نشاط مجلس الصحة لدول مجلس التعاون إلى حين إقرار الآلية.

نتيجة الفحص

يذكر أن وزارة الصحة وانطلاقا من حرصها على التطوير المستمر لخدماتها الإلكترونية وتلبية لاحتياجات المستفيدين من هذه الخدمات، أطلقت خدمة التحقق من إرسال نتيجة فحص العمالة الوافدة إلى الجوازات إلكترونيا، حيث تهدف إلى التحقق من إرسال نتيجة فحص العمالة الوافدة إلى الجوازات إلكترونيا، دون الحاجة إلى مراجعة المركز الصحي في حال لم تصله رسالة بحالة الإرسال. وتتطلب الخدمة ضرورة إدخال رقم الحدود للمكفول وبناءً على ذلك يتم إظهار حالة الطلب، ويتم الحصول على الخدمة عن طريق إدخال رقم الحدود للعامل، إضافة إلى رقم الهوية الوطنية للكفيل. وتضمن الشروط المسبقة للحصول على الخدمة:​ أن تكون مستندات إثبات الشخصية سارية المفعول (بطاقة الأحوال للسعوديين، رخصة الإقامة للمقيمين، جواز السفر)، وأن يتم عمل فحص طبي في إحدى المنشآت الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، ويتم إشعار المتقدم بالنتيجة مباشرة.

أعضاء اللجنة

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1-- وزارات الخارجية والداخلية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية

2-- ممثلان من رئاسة أمن الدولة ورئاسة الاستخبارات العامة

أهداف اللجنة

1- اعتماد المراكز الطبية المختصة بفحص اللياقة الطبية للعمالة الوافدة

2- الرفع لمجلس الوزراء بملاحظاتها حيال المراكز الطبية المعتمدة