25 ركنا وعيادة بالكرنفال الصحي في الحد الجنوبي

افتتاح موسيقي
افتتح الكرنفال فعالياته بأوبريت وطني أقيم بالمناسبة حوى عدة لوحات غنائية رسمت تضحيات أبطال الحد الجنوبي من المرابطين، وتغنى بأمجاد دوت الخليج وانتصاراته المتعددة.
أركان صحية
اشتمل الكرنفال على 12 ركنا صحيا تثقيفيا شملت أركان الطوارئ ونواقل الأمراض والسكري والتدخين والصحة الإلكترونية وطب الأسرة والصيدلة والصحة النفسية والاجتماعية وأركان الطفولة وركن المسرح، والتي تقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية لزوارها، إذ خصص لها كادر طبي متخصص في عدة مجالات متنوعة، كما تقدم خدمات الكشف الطبي الأولي على الزوار والمتنزهين.
مسرح الأطفال
خصصت صحة جازان ضمن الكرنفال الصحي بالحد الجنوبي خيمة خاصة بالأطفال حوت مسرحا سينمائيا للأطفال، بالإضافة إلى عيادات تخصصية لهم تشمل طب الأسنان والجلدية وعيادة الطفل السليم وخدمات التربية الخاصة المزود بأخصائيات نطق وتخاطب وتوحد، بالإضافة إلى الألعاب والرسم على الوجه ونقش الحناء للأطفال.
مراحل الطفولة
اهتمت صحة جازان بتثقيف الأمهات والحوامل عبر خيمة مخصصة لعرض مراحل الطفولة المبكرة من سنة إلى خمس سنوات، وأجنحة التثقيف الخاصة بشرح أنظمة موعد وهز للنساء وتوعيتهن بطرق التغذية السليمة وأهمية التطعيمات والرضاعة الطبيعية وملتقى النقاش الصحي والأسئلة.
عيادات طبية
زودت صحة جازان الكرنفال الصحي بـ 13 عيادة متنوعة كعيادة الطفل السليم و7 عيادات للأسنان للبالغين والأطفال وعيادة الجلدية والتدخين والعيادة العامة وعربة الصحة المتنقلة وقسم الأشعة والمختبر والصيدلية، بالإضافة إلى أركان صحية خصصت لتقديم خدمة قياس العلامات الحيوية للزوار، حيث تقدم هذه العيادات الكشف والعلاج المجاني لكافة زوار المهرجان.
إقبال واسع
شهد الكرنفال إقبالا كبيرا من الأهالي والمتنزهين، حيث تجاوز عدد زوار الكرنفال 1000 زائر وزائرة في اليوم الواحد، حيث يقدم لهم الكرنفال برامج ثقافية وترفيهية عبر ركن المسرح والألعاب المتنوعة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات الكشف الطبي والتوعية الصحية التي يتحصلون عليها.
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