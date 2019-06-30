شرائح للوقود وأجهزة تتبع لسيارات الزراعة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تمكنها من تحقيق نجاحات متعلقة بترشيد الإنفاق في كافة أعمالها باستخدام التقنيات والحلول الحديثة البديلة، حيث خفضت عدد المخالفات المرورية بنسبة 98% مقارنة بعام 2017.

أساليب تقنية

أشارت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 2018 إلى أنها اتبعت أساليب تقنية حديثة منها استخدام شرائح الوقود وأجهزة التتبع لمركباتها، بالإضافة إلى تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية، بهدف الوصول إلى كفاءة الإنفاق وترشيده.

ترشيد الإنفاق

قالت الوزارة إنها تسعى لزيادة وعي منسوبيها بمبادئ ترشيد الإنفاق وتنفيذ المبادرات لزيادة كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى تقليص التكاليف للأصول التشغيلية من سيارات ومعدات وأجهزة مكتبية وتقنية ومستودعات، وكذلك الورش وغيرها.

تقارير دورية

بينت الوزارة في تقريرها أنها سعت إلى تفعيل دور فروعها بمختلف مناطق المملكة وتطويرها لتواكب التوجه الإستراتيجي للوزارة، وفي هذا الشأن انتهت خلال عام 2018 من إعداد تقرير شامل عن التحديات التي تواجه الفروع، وأردفتها بالحلول المناسبة مع الجهات ذات العلاقة. إلى ذلك انتهت الوزارة خلال العام المنصرم من إعداد 4 تقارير دورية عن تقييم أداء فروعها لرفع الجودة وتحسين الأداء، بالإضافة إلى متابعة مبادرات الوزارة للتحول الوطني ذات العلاقة بالفروع، للتأكد من مواءمة أعمال الفروع مع خطط الوزارة الإستراتيجية.

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خطوات الوزارة لترشيد الإنفاق

- اتبعت أساليب تقنية حديثة

-استخدام شرائح الوقود وأجهزة التتبع لمركباتها

-تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية

- تقليص التكاليف للأصول التشغيلية