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رويترزالسبت 2019/6/29 08:35 مساء بتوقيت أبوظبي
جانب من اجتماع منظمة "أوبك"
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، السبت، إن روسيا ومنتجين آخرين للنفط يدعمون جميعا اقتراحا بتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام، مضيفا أنه من الأفضل تمديده لمدة 9 أشهر.
وتابع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان قبيل اجتماع منتجين من أوبك ومنتجين مستقلين في فيينا هذا الأسبوع "أعتقد أن قرار التمديد يحظى بدعم".
وأضاف أن أزمة الخام الملوث في شبكة أنابيب مملوكة لروسيا انتهت وأن على بلاده الآن التعامل مع الخام الملوث الموجود في خزانات.
كما قال ألكسندر نوفاك إن قرار روسيا والسعودية تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط ليس نابعا من أزمة الخام الملوث في شبكة أنابيب مملوكة لروسيا.
واتفقت روسيا مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إمدادات النفط لمدة بين 6 و9 أشهر، وهي تعمل منذ أسابيع على حل مسألة تلوث النفط في خط أنابيب دروجبا الذي يمد أوروبا بالخام.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا ومنتجون آخرون يدعمون تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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