شكرا لقرائتكم خبر عن «كوبرا» تنهي حياة مواطن وتصيب ابنته في المندق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

تسببت أفعى من نوع «كوبرا» بوفاة أحد المواطنين في محافظة المندق، فيما أصيبت ابنته وتم تنويمها في مستشفى المندق.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب فايز الغامدي أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغاً بتعرض أب وابنته إلى لدغ ثعبان في منزلهما بقرية مولغ بمحافظة المندق، مؤكداً أنه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وبالوصول لوحظ وجود ثعبان مختبئ خلف الأثاث داخل المنزل، حيث قامت الفرقة بإخراج الثعبان والقضاء عليه، مشيراً إلى أنه تم نقل الحالات المصابة من قبل ذويهم إلى مستشفى المندق العام قبل وصول الفرق، مؤكداً وفاة الأب لاحقاً.

من جانبه، كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر في الباحة عماد منسي الزهراني أن عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغا عن حالة لدغ بقرية مولغ بمحافظة المندق، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، إلا أن ذوي المصابين نقلوا حالتين موضحاً أن الابنة لازالت تتلقى العلاج.