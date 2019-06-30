محمد بن مسعود - الدمام - نيابةً عن قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير المكلف قلد المقدم حاتم بن عبدالله القرني، بمكتبه بقيادة المنطقة النقيب عبدالكريم بن محمد حمران الشهراني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. "الشهراني" إلى رتبة نقيب في منشآت عسير صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30 نيابةً عن قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير المكلف قلد المقدم حاتم بن عبدالله القرني، بمكتبه بقيادة المنطقة النقيب عبدالكريم بن محمد حمران الشهراني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. 30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 Advertisements 12:08 AM نيابةً عن قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير المكلف قلد المقدم حاتم بن عبدالله القرني، بمكتبه بقيادة المنطقة النقيب عبدالكريم بن محمد حمران الشهراني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. ، "الشهراني" إلى رتبة نقيب في منشآت عسير ،

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