الان تتابع ثعبان في الباحة .. قبل أن يموت قتل الأب و أصاب ابنته والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 40 دقيقة - 11:52 م, 29 يونيو 2019 م التعليقات: 0 في حادث مرعب الخليج 365-متابعات في حادث مرعب ،اليوم، عاشت إحدى الأسر أكثر أيامها حزنا و رعبا عندما لقي مسن مصرعه بعدما لدغه ثعبان بمدينة الباحة، كما أصيبت ابنته ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضها للدغة هي الأخرى.

واقتحم الثعبان منزل الأسرة ولدغ الفردين ولم يستطع الأب تحمل اللدغة وتوفي قبل نقله للمستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورا وثقها بعض الحاضرين للواقعة لعملية قتل الثعبان بعد العثور عليه، ونقل المصابة للمستشفى.

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