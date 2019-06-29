شكرا لقرائتكم خبر عن عطل يضرب قنوات إلكترونية لـ«الراجحي».. وهذه رسالة المصرف لعملائه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن مصرف الراجحي أن بعض القنوات الإلكترونية المصرفية تواجه عطلا فني باستثاء أجهزة الصراف الآلي. أعلن مصرف الراجحي أن بعض القنوات الإلكترونية المصرفية تواجه عطلا فني باستثاء أجهزة الصراف الآلي. وأشار إلى أنه سوف يتم إبلاغ العملاء فور حل المشكلة وعودة بقية القنوات إلى الخدمة، مقدماً اعتذاره عبر حسابه في «تويتر» عن أي إزعاج.



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