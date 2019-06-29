، "تقنية صامطة" تفتح باب التسجيل للفصل التدريبي الأول بمرحلة الدبلوم ،

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أعلنت الكلية التقنية بصامطة عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي١٤٤٠/ ١٤٤١هـ لمرحلة الدبلوم.
فيما سيبدأ التسجيل ابتداءً من غدٍ الأحد ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠هـ إلى ١٢ / ١١ /١٤٤٠هـ عن طريق بوابة القبول الموحد للتدريب التقني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/
وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي أن التسجيل سيكون بعددٍ من التخصصات وهي قسم التقنية الإلكترونية تخصص "إلكترونيات صناعية" وتحكم وقسم التقنية الإدارية "تخصص محاسبة"وقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات تخصص"إدارة أنظمة شبكات" وقسم تقنية التشييد"تخصص مدني" "تخصص معماري" "تخصص مساحة".
ودعا "دربشي" المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعته فيما سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية علمًا بأنه سيتم القبول بعد اجتياز المتقدم لمعايير المفاضلة واختبار القبول.
"تقنية صامطة" تفتح باب التسجيل للفصل التدريبي الأول بمرحلة الدبلومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-29
أعلنت الكلية التقنية بصامطة عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي١٤٤٠/ ١٤٤١هـ لمرحلة الدبلوم.
فيما سيبدأ التسجيل ابتداءً من غدٍ الأحد ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠هـ إلى ١٢ / ١١ /١٤٤٠هـ عن طريق بوابة القبول الموحد للتدريب التقني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/
وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي أن التسجيل سيكون بعددٍ من التخصصات وهي قسم التقنية الإلكترونية تخصص "إلكترونيات صناعية" وتحكم وقسم التقنية الإدارية "تخصص محاسبة"وقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات تخصص"إدارة أنظمة شبكات" وقسم تقنية التشييد"تخصص مدني" "تخصص معماري" "تخصص مساحة".
ودعا "دربشي" المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعته فيما سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية علمًا بأنه سيتم القبول بعد اجتياز المتقدم لمعايير المفاضلة واختبار القبول.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:38 PM
"دربشي": ابتداءً من غدٍ الأحد عبر بوابة القبول الموحد للتدريب التقني
أعلنت الكلية التقنية بصامطة عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي١٤٤٠/ ١٤٤١هـ لمرحلة الدبلوم.
فيما سيبدأ التسجيل ابتداءً من غدٍ الأحد ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠هـ إلى ١٢ / ١١ /١٤٤٠هـ عن طريق بوابة القبول الموحد للتدريب التقني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/
وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي أن التسجيل سيكون بعددٍ من التخصصات وهي قسم التقنية الإلكترونية تخصص "إلكترونيات صناعية" وتحكم وقسم التقنية الإدارية "تخصص محاسبة"وقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات تخصص"إدارة أنظمة شبكات" وقسم تقنية التشييد"تخصص مدني" "تخصص معماري" "تخصص مساحة".
ودعا "دربشي" المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعته فيما سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية علمًا بأنه سيتم القبول بعد اجتياز المتقدم لمعايير المفاضلة واختبار القبول.
، "تقنية صامطة" تفتح باب التسجيل للفصل التدريبي الأول بمرحلة الدبلوم ،
المصدر : الخليج 365
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