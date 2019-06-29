، جامعة حائل تعلن نتائج قبولها السنوي.. و"اللويش" يُدير عمليات الـ18 ساعة ،

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل، أسماء المقبولين في الجامعة، وذلك عبر رسائل خاصة وصلت كل المتقدمين والمتقدمات، إما بالقبول أو الاعتذار.
الجدير ذكره، أن عمادة القبول بالجامعة، أعلنت النتائج قبل الموعد المُحدد بالأحد المقبل 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوّال 1440هـ، وذلك بعد أن تأهبت العمادة بجميع منسوبيها للعمل حتى وقت متأخر من الليل يصل إلى ١٨ ساعة عمل متواصلة خلال أيام التقديم، والتي استمرت لمدة أسبوع.
جاء ذلك لمعالجة الاستفسارات خلال ساعتين بعد وصولها عبر إيميل العمادة، وهي المرّة الأولى التي تتبِعُها، مما ساهم في سرعة فرز الطلبات ومعالجتها بسرعة وإلحاق الذي تنطبق عليه شروط القبول، للفرز الأول.
وكان مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قد وجه عميد القبول والتسجيل الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش، بالعمل على إنهاء كافة المتطلبات، وذلّل جميع الصعوبات لإنهاء إجراءات القبول بأسرع وقت؛ إذ شكّل "اللويش" لجنة للعمل على التوجيه، والتي أصبحت لاحقاً كعمليات تعمل ١٨ ساعة في اليوم، لاستقبال الاستفسارات وتحليلها والرد عليها خلال ١٢٠ دقيقة كحد أقصى، ما ساهم في الرضا التام بين جميع أوساط المتقدمين، وذلك من خلال رصد "الخليج 365" للانطباع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
جامعة حائل تعلن نتائج قبولها السنوي.. و"اللويش" يُدير عمليات الـ18 ساعةخالد السليمي الخليج 365 2019-06-29
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل، أسماء المقبولين في الجامعة، وذلك عبر رسائل خاصة وصلت كل المتقدمين والمتقدمات، إما بالقبول أو الاعتذار.
الجدير ذكره، أن عمادة القبول بالجامعة، أعلنت النتائج قبل الموعد المُحدد بالأحد المقبل 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوّال 1440هـ، وذلك بعد أن تأهبت العمادة بجميع منسوبيها للعمل حتى وقت متأخر من الليل يصل إلى ١٨ ساعة عمل متواصلة خلال أيام التقديم، والتي استمرت لمدة أسبوع.
جاء ذلك لمعالجة الاستفسارات خلال ساعتين بعد وصولها عبر إيميل العمادة، وهي المرّة الأولى التي تتبِعُها، مما ساهم في سرعة فرز الطلبات ومعالجتها بسرعة وإلحاق الذي تنطبق عليه شروط القبول، للفرز الأول.
وكان مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قد وجه عميد القبول والتسجيل الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش، بالعمل على إنهاء كافة المتطلبات، وذلّل جميع الصعوبات لإنهاء إجراءات القبول بأسرع وقت؛ إذ شكّل "اللويش" لجنة للعمل على التوجيه، والتي أصبحت لاحقاً كعمليات تعمل ١٨ ساعة في اليوم، لاستقبال الاستفسارات وتحليلها والرد عليها خلال ١٢٠ دقيقة كحد أقصى، ما ساهم في الرضا التام بين جميع أوساط المتقدمين، وذلك من خلال رصد "الخليج 365" للانطباع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:15 PM
استقبال الاستفسارات والرد عليها خلال 120 دقيقة ما أرضى جميع المتقدمين
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل، أسماء المقبولين في الجامعة، وذلك عبر رسائل خاصة وصلت كل المتقدمين والمتقدمات، إما بالقبول أو الاعتذار.
الجدير ذكره، أن عمادة القبول بالجامعة، أعلنت النتائج قبل الموعد المُحدد بالأحد المقبل 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوّال 1440هـ، وذلك بعد أن تأهبت العمادة بجميع منسوبيها للعمل حتى وقت متأخر من الليل يصل إلى ١٨ ساعة عمل متواصلة خلال أيام التقديم، والتي استمرت لمدة أسبوع.
جاء ذلك لمعالجة الاستفسارات خلال ساعتين بعد وصولها عبر إيميل العمادة، وهي المرّة الأولى التي تتبِعُها، مما ساهم في سرعة فرز الطلبات ومعالجتها بسرعة وإلحاق الذي تنطبق عليه شروط القبول، للفرز الأول.
وكان مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قد وجه عميد القبول والتسجيل الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش، بالعمل على إنهاء كافة المتطلبات، وذلّل جميع الصعوبات لإنهاء إجراءات القبول بأسرع وقت؛ إذ شكّل "اللويش" لجنة للعمل على التوجيه، والتي أصبحت لاحقاً كعمليات تعمل ١٨ ساعة في اليوم، لاستقبال الاستفسارات وتحليلها والرد عليها خلال ١٢٠ دقيقة كحد أقصى، ما ساهم في الرضا التام بين جميع أوساط المتقدمين، وذلك من خلال رصد "الخليج 365" للانطباع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
، جامعة حائل تعلن نتائج قبولها السنوي.. و"اللويش" يُدير عمليات الـ18 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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