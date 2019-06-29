محمد بن مسعود - الدمام - رُزق بهاء الدين محمد بلكي من منسوبي إدارة تعليم جيزان بمولودة أطلق عليها اسم إيفان، وقد تلقى التهاني والتبريكات بمناسبة المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة. "بلكي" يرزق بـ"إيفان" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-29 رُزق بهاء الدين محمد بلكي من منسوبي إدارة تعليم جيزان بمولودة أطلق عليها اسم إيفان، وقد تلقى التهاني والتبريكات بمناسبة المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة. 29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 Advertisements 10:28 PM رُزق بهاء الدين محمد بلكي من منسوبي إدارة تعليم جيزان بمولودة أطلق عليها اسم إيفان، وقد تلقى التهاني والتبريكات بمناسبة المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة. ، "بلكي" يرزق بـ"إيفان" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بلكي" يرزق بـ"إيفان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.