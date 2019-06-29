، مقاتلات "التحالف" تدمر مخازن وآليات لميليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة ،

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دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن آليات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في معقلها بمحافظة صعدة.
وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن دكّت مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في مديرية كتاف شرق صعدة، إضافة إلى موقع آخر للميليشيا الإرهابية في منطقة الفحلوين المتاخمة لمركز مديرية كتاف، ما نتج عنه تدمير مدفعية ومصرع عددٍ من عناصر الميليشيا الإرهابية.
ودكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدد من الغارات الجوية، مخزن أسلحة تابع للميليشيا في وادي حضوان، بالمديرية ذاتها، وأسفر القصف عن تدميره ومصرع وجرح عددٍ من عناصر الميليشيا الحوثية.
كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات الميليشيا في منطقتي الغول، والعشاش القريبتين من مركز المديرية.
مقاتلات "التحالف" تدمر مخازن وآليات لميليشيا الحوثي الإرهابية في صعدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-29
دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن آليات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في معقلها بمحافظة صعدة.
وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن دكّت مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في مديرية كتاف شرق صعدة، إضافة إلى موقع آخر للميليشيا الإرهابية في منطقة الفحلوين المتاخمة لمركز مديرية كتاف، ما نتج عنه تدمير مدفعية ومصرع عددٍ من عناصر الميليشيا الإرهابية.
ودكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدد من الغارات الجوية، مخزن أسلحة تابع للميليشيا في وادي حضوان، بالمديرية ذاتها، وأسفر القصف عن تدميره ومصرع وجرح عددٍ من عناصر الميليشيا الحوثية.
كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات الميليشيا في منطقتي الغول، والعشاش القريبتين من مركز المديرية.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
10:21 PM
نتج عنه تدمير مدفعية ومصرع عددٍ من عناصر الميليشيا الإرهابية
دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن آليات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في معقلها بمحافظة صعدة.
وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن دكّت مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في مديرية كتاف شرق صعدة، إضافة إلى موقع آخر للميليشيا الإرهابية في منطقة الفحلوين المتاخمة لمركز مديرية كتاف، ما نتج عنه تدمير مدفعية ومصرع عددٍ من عناصر الميليشيا الإرهابية.
ودكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدد من الغارات الجوية، مخزن أسلحة تابع للميليشيا في وادي حضوان، بالمديرية ذاتها، وأسفر القصف عن تدميره ومصرع وجرح عددٍ من عناصر الميليشيا الحوثية.
كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات الميليشيا في منطقتي الغول، والعشاش القريبتين من مركز المديرية.
، مقاتلات "التحالف" تدمر مخازن وآليات لميليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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