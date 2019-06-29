حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً الأحد أن تبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية من مناطق جازان وعسير والباحة.
وأشارت الأرصاد إلى أن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها، ستشهدان نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتوقعت أن تُسجل أعلى درجة حرارة غداً في الأحساء (49 درجة)، وأدنى درجة حرارة في القريات وأبها (20 درجة).
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