وفاة الدكتور “حمد الصقير” الرئيس الأسبق لهيئة الهلال الأحمر

توفي اليوم ، الرئيس الأسبق لهيئة الهلال الأحمر السعودي ، وتمت الصلاة عليه اليوم بمسجد الراجحي، ووري الثرى بمقبرة النسيم.

ونعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، رئيسها الأسبق الدكتور حمد الصقير ، عبر تغريدة على الحساب الرسمي للهيئة بتويتر . جدير بالذكر أن الصقير ، أحد المؤسسين للخدمات الصحية في المملكة منذ عام 1381هـ عندما عمل مديراً لمكافحة الأمراض الصدرية، وبعدها وكيلاً لوزارة الصحة في عام 1395هـ، ثم عُين رئيساً لجمعية الهلال الأحمر في عام 1403هـ، واستمر رئيساً لها لنحو 15 عاماً، قبل أن يعين عضواً في مجلس الشورى عام 1417هـ.