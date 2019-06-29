تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة بحسب صحيفة “سبق”. سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق.

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كانت هذه تفاصيل خبر ‏‫الأمن يباشر بلاغاً عن كسر باب مصرف في شرق الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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