عقد جديد لاستقدام العمالة المنزلية.. واسترداد كامل المبالغ المدفوعة في هذه الحالة

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتماد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل به لجميع عمليات الاستقدام، عبر برنامج مساند ابتداء من 1 يوليو 2019م. وجرى في العقد الجديد تطوير ومعالجة بعض الثغرات السابقة وتعزيز حقوق جميع الأطراف بإبرام عملية التعاقد كاملة عن طريق (بوابة مساند) ودفع قيمة الاستقدام عبر منصة مساند، ما يتيح للوزارة مراقبة عمليات التعاقد والدفع التي تتم بنظام إلكتروني، ما يساهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج البوابة.

ويتلافى العقد الإجراءات التي تؤدي إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفيه كخيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 30% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد، والبالغة بحد أقصى 90 يوما، وأعطى المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمسة أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة. يُذكر أن التحديث الجديد لمساند يضم محرك بحث تفاعليا يبرز المكاتب والشركات المتميزة حسب أدائها ويمكّن المواطن من استعراض العروض المتوفرة للاستقدام والمقارنة في التكلفة والمدة والسرعة وتفاعل المكاتب.