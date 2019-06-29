وزير الشؤون الإسلامية يتابع الاستعدادات لاستقبال موسم الحج

اجتمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بمحافظة جدة، اليوم السبت، مع مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد في جميع محافظات المنطقة.

وتناول الاجتماعُ الأعمالَ والمشاريع والبرامج الجاري تنفيذها في المنطقة وأبرز المهام والأعمال التي تقدمها الوزارة لخدمة المواطنين بصفة عامة وضيوف الرحمن بصفة خاصة؛ من خلال العناية بالمساجد والمكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة والبرامج الدعوية، وكل ما يُسهم في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين وضيوف الرحمن في هذه المنطقة الحيوية.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تحول دون تقديم الوزارة لخدماتها على المستوى المأمول لضيوف الرحمن؛ تماشيًا مع التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين، اللذين يوليان الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن كل الاهتمام؛ لتقديم كل ما من شأنه توفير الخدمات المتكاملة الكافلة لراحتهم والتيسير عليهم لأداء عباداتهم ونسكهم.

وشدَد الوزير على ضرورة جاهزية قطاعات الوزارة بالمنطقة لتنفيذ خطة الوزارة المعتمد تنفيذها والعمل وفقها خلال موسم الحج هذا العام، بدءًا من تهيئة المواقيت ومرافقها ومتابعة شركات الصيانة والتشغيل والمشاريع الخاصة بالحج، والوقوف على ما أنجز منها وما تم تنفيذه، والحرص على جاهزية الجوامع والمساجد في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتكليف عدد من الأئمة والمؤذنين لها مع ضرورة مراعاة أعمال التوعية الإسلامية والبرامج الدعوية الموجهة للحجاج والمعتمرين.

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وعقب الاجتماع، أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تصريح صحفي، أن الاجتماع عُقد مع مدير عام الفرع ومساعديه ومديري إدارات محافظة منطقة مكة المكرمة للوقوف على احتياجات واستعدادات المحافظات لموسم حج العام الحالي.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة قامت العام الماضي بجهود جيدة ومتميزة شهد لها الجميع من المنصفين، وهي تعمل في كل عام على تقديم كل ما هو مميز، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت في العام الحالي بإنزال بيانات كاملة على موقع الوزارة لطلاب العلم والمشايخ الذين اختارتهم الوزارة بعد الرفع بأسمائهم من قبل حملات الحج، منوهًا بحرص الوزارة على سرعة الانتهاء من الإجراءات في هذا الصدد.

ولفت الوزير الانتباه إلى الأنشطة والبرامج المزمع أن تنفذها الوزارة؛ لذا وفرت منذ وقتٍ مبكر آلاف الوظائف وشغلها بالكادر الوطني المؤهل، سواءً كانوا دعاة أو مراقبين أو أئمة أو مؤذنين أو خطباء، وغير ذلك من الوظائف المتاحة لشباب وشابات الوطن المؤهلين.