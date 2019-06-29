«المجاهدين» تضبط مخالفين يقومون بتجريف الأراضي ونهل الرمال بالشرقية

تمكَنت الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، من ضبط مخالفين؛ لقيامهم بتجريف الأراضي ونهل الرمال، بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لهذا الأمر، فيما تمت مصادرة مجموعة من المعدات الثقيلة كان يستخدمها المخالفون في تجريف الأراضي.
وقال المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب برجس العتيبي، إن قوة المهام والحراسات بالفرع، وفي إطار تنفيذ مهامها لمتابعة وضبط مخالفي التعليمات التي تحظر نهل الرمال، تمكنت اليوم السبت، الموافق 26/ 10/ 1440 هـ من ضبط مخالفين؛ لقيامهم بتجريف الأراضي ونهل الرمال باستخدام معدات ونقلها بطرق غير نظامية.
وأضاف المتحدث، أن المخالفين تم ضبطهم بمنطقة أبو معن، ومصادرة عدد 2 بلدوزر، و4 شيلات، و3 شاحنات، كما تم تسليم المعدات المستخدمة لبلديه غرب الدمام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
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