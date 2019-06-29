«أبحاث مستشفى الملك فيصل»: أعداد مرضى السمنة تضاعفت 3 مرات منذ عام 1974

أكد مركز أبحاث مستشفى الملك فيصل، اليوم السبت، أن أعداد مرضى السمنة وزيادة الوزن تضاعفت ثلاث مرات منذ العام 1975، فيما أوضحت وزارة الصحة، أن السمنة تؤدي إلى الوفاة بنسبة أكبر من سوء التغذية، مشيرة إلى أن النساء يعانين من هذا المرض بنسبة أعلى من الرجال.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، أشار مركز الأبحاث إلى أن أكثر من 1.9 مليار بالغ عانوا من زيادة الوزن عام 2016، منهم 650 مليونًا يعانون السمنة، فيما أكد المركز أن هناك أكثر من 340 مليون طفل بين 5 ـ19 عامًا يعانون السمنة وزيادة الوزن.

ولفت المركز إلى أن السمنة تتسبب في وفاة عدد أكبر من الناجم عن قلة الوزن، موضحًا أن تلك البيانات والنتائج استقاها من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة السعودية.

وتعرّف منظمة الصحة العالمية السمنة بأنها تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون إلى درجة قد تلحق الضرر بالصحة؛ حيث تعد السبب الرئيس للإصابة بالأمراض المزمنة بما فيها: أمراض القلب، وأمراض الكبد، والسكري، وعدة أنواع من السرطانات وغيرها.