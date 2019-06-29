ضبط 192 مخالفة في حملات مفاجئة على المنشآت التجارية بالرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية في العاصمة و14 محافظة أخرى، أسفرت عن ضبط 192 مخالفة، فيما تم تحرير 388 إنذارًا خلال أسبوع.

وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، نفذت مكاتب العمل بمنطقة الرياض، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات (الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية) إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت الحملات عن ضبط 192 مخالفة، فيما تم تحرير 388 إنذارًا خلال أسبوع.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة كافة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين والمواطنات.

وشدد السيالي، على الصرامة في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، لافتًا إلى أن هذه الحملات شملت 3272 منشأة تجارية، فيما دعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق «معًا للرصد» عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبَل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.